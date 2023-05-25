Как превратить обычные помидоры в аппетитную закуску - рецепт, который понравится всех
Отличная закуска из подручных продуктов
Помидорный сезон уже начинается. Этот плод - один из самых популярных: из него можно делать свежие и легкие салаты, вкусно запекать и готовить пикантную закуску.
Ингредиенты для помидорной закуски с сыром и грибами по рецепту Рixelinform не придется долго искать - все уже есть на кухне или в ближайшем магазине. Значительно облегчает приготовление тот факт, что для закуски подойдет любой сыр. Но здесь следует обратить на помидоры: мягкие плоды расползутся в процессе приготовления и превратятся в неаппетитную кашу. Поэтому выбирайте только крепкие плоды. Итак, берем все ингредиенты и начинаем готовить.
Как приготовить помидорную закуску с сыром и грибами.
Ингредиенты:
6 помидоров;
150 г сыра;
250 г шампиньонов;
1 луковица;
2 зубчика чеснока;
1 ст. л. подсолнечного масла;
соль и черный молотый перец - по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Помидоры вымыть и высушить, разрезать на две части и вытащить мякоть.
- Грибы почистить и измельчить, порезать лук.
- Сыр натереть на терке, чеснок прогнать через пресс.
- Сковороду с маслом хорошо разогреть, обжарить на ней лук, затем добавить грибы и чеснок. Смесь готовить до золотистого цвета шампиньонов. Напоследок посолить.
- Грибную начинку охладить, добавить около 70% сыра.
- Такой начинкой нафаршировать помидоры, посыпать остатками сыра.
- Духовку разогреть до 190 градусов и выпекают закуску 10-15 минут.
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