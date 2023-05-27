Какими полезными свойствами обладает виноград?

Употребление винограда поможет сохранить молодость и красоту, а также улучшить когнитивные способности человека, считают диетологи и специалисты по питанию, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

По словам американского диетолога Даниэлы МакЭвой, в винограде содержится более 1600 полезных соединений. Наиболее богаты необходимыми организму веществами косточки и кожица ягод. "Антиоксидантные соединения в винограде помогают свести к минимуму окислительный стресс в мозге, что защищает его от снижения когнитивных функций и потери памяти с возрастом", - рассказала диетолог.

Ее коллега Пол Клейбрук добавил, что антиоксиданты в винограде - флавоноиды, фенолы, витамин С, кверцетин, лютеин, бета-каротин и ресвератрол - способствуют восстановлению поврежденных клеток и защищают их от свободных радикалов.

Употребление винограда также замедляет процесс старения, сохраняет молодость, защищает сосуды и сердце от преждевременного износа, говорит диетолог Джессии Федер. По ее словам, благотворный эффект оказывает ресвератрол - природный антиоксидант, которым особенно богаты красные и черные сорта винограда.

"В частности, ресвератрол обеспечивает защитную оболочку для кровеносных сосудов, предотвращая травмы, и тем самым защищая сердце от воспаления", - отметил специалист.