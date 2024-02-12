Чудесный аромат кофе теперь исходит из двух точек!

Компания "Luca Polare", известная своим мороженым премиум-класса и эксклюзивным кофе, открыла в Баку новую кофейню.

Это второй в Баку подобный филиал сети кафе, работающей по 23 адресам в 5 городах Грузии. Компания "Luca Polare", действующая в Грузии уже 15 лет, сумела привлечь к себе внимание, открыв в августе прошлого года свой первый филиал возле Малаканского сада (ул. Расула Рзы, 15N) в Баку. Следующая точка "Luca Polare" в Баку, быстро ставшая излюбленным местом для посетителей благодаря своей особой рецептуре и большому разнообразию мороженого, находится возле Globus Plaza (ул. Басти Багировой, 26В).

Бренд, использующий итальянские рецепты, на данный момент предлагает около 100 видов мороженого. При приготовлении мороженого используются на 100% натуральные ингредиенты, такие как свежее молоко и фрукты. "Пахлава", являющееся одной из самых популярных видов мороженого в Баку, было разработано специально для местного потребителя. При приготовлении продуктов не используются никакие вкусовые и цветовые добавки, что является еще одним фактором их растущей популярности. Не забывая о тех, кто соблюдает особую диету, бренд предлагает также безглютеновые и веганские варианты, чтобы каждый мог насладиться мороженым премиум-класса.

Второй основной продукт бренда - эксклюзивный кофе. Этот кофе таким вкусным делают обжаренные традиционными методами кофейные зерна и опытные бариста, прошедшие профессиональную подготовку.

Основная цель "Luca Polare" - создать комфортное место, предлагающее вкусную еду, чтобы гости чувствовали себя как дома в повседневной жизни, достаточно веселое, чтобы хорошо провести время с друзьями, и достаточно тихое, чтобы провести встречу, наслаждаясь мороженым, кофе и другими продуктами. Это легко ощущается во всех точках бренда.

Если вы ищете уютное место, чтобы начать день с большей энергией или избавиться от дневной усталости, то "Luca Polare" - это именно то, что вам нужно. Если вы хотите организовать интересные встречи с друзьями или просто отдохнуть в спокойной обстановке, это может стать вашим излюбленным местом. Удивить особых гостей особыми рецептами, такими как мороженое "Пахлава", - лишь одно из фирменного ассортимента "Luca Polare". От мороженого до кофе, от печенья до пирожных, от бутербродов до салатов - вы найдете десятки причин расслабиться и ощутить себя счастливыми и умиротворенными. Вы также можете взять с собой ноутбук и комфортно поработать здесь. Уверяем вас, вы нигде не получите такого удовольствия от работы, как здесь.

И теперь, с новым адресом, уникальное мороженое, вкусный кофе и комфорт "Luca Polare" станут для вас еще доступнее.