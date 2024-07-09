Названа температура напитков, при которой растут риски рака рта, глотки и пищевода

Регулярное употребление очень горячих напитков, таких как чай и кофе, значительно повышает риски развития онкологических заболеваний верхних отделов пищеварительной трубки - ротовой полости, глотки и пищевода. Об этом "Газете.Ru" рассказал врач-онколог клиники "Будь Здоров" на Фрунзенской Сабир Таджибов, передает Day.Az.

"В первую очередь может пострадать именно пищевод. Употребление напитков температурой выше 60 градусов увеличивает риск развития рака пищевода в 2-3 раза.

Если наряду с этим есть и иные негативные факторы, например курение или употребление алкоголя, то риск еще больше увеличивается", - рассказал врач.

По словам врача, при высоких температурах повреждается эпителиальный слой в верхних отделах пищеварительных органов. Такое хроническое повреждение приводит к патологическим изменениям эпителия, возникает фон для развития атипичных клеток.

"Стоит отметить, что население, которое проживает в южных регионах и азиатских странах, любят очень горячие напитки. Соответственно, среди них высокий уровень заболеваемости раком пищевода", - рассказал врач.

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