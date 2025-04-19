Людей с аллергией на пыльцу призвали исключить из рациона некоторые продукты

Людям с аллергией на пыльцу березы, ольхи и орешника в сезон цветения нужно исключить из него несколько продуктов, рассказала аллерголог-иммунолог медицинского центра "СМ-Клиника" в Санкт-Петербурге Елена Грек. Их врач перечислила "Ленте.ру", передает Day.Az.

Прежде всего Грек призвала аллергиков отказаться от яблок, груш, персиков, слив, абрикосов, черешни и киви. Врач также посоветовала исключить из рациона морковь, сельдерей, картофель, петрушку, укроп, орехи, арахис и некоторые пряности (анис, тмин, карри). "Употребление этих продуктов в сезон цветения может спровоцировать перекрестную аллергию и ухудшить состояние человека", - объяснила она.

По словам врача, особенно важно отказаться от сырых фруктов, овощей и зелени, причем сделать это лучше хотя бы за несколько недель до начала цветения. Вводить эти продукты обратно в рацион можно после окончания сезона пыления, добавила врач.