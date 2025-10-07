Названа неожиданная опасность популярного вида чая

По данным исследований, матча остается фаворитом среди любителей здорового образа жизни: его ценят за антиоксиданты, витамины и яркий зеленый цвет. Однако ученые предупреждают: этот напиток не так безобиден, как принято считать. Старший научный сотрудник кафедры "Химия и биотехнология" ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов объяснил, почему злоупотребление матча может привести к нежелательным последствиям. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе образовательного учреждения, передает Day.Az.

"Матча содержит высокую концентрацию танинов, которые ухудшают всасывание железа из растительной пищи. Особенно это опасно для людей с анемией, вегетарианцев и тех, у кого питание несбалансировано. Сам чай не вызывает анемию, но способен усугубить уже существующий дефицит железа при чрезмерном употреблении", - отметил Литвинов.

Опасность представляет и большое содержание витамина К. "При регулярном и обильном потреблении матчи этот витамин активно влияет на свертываемость крови, снижая эффективность разжижающих препаратов. Это повышает риск образования тромбов", - предупредил эксперт.

По словам Литвинова, осторожнее с чаем стоит быть и людям с заболеваниями ЖКТ: "Матча может раздражать слизистую желудка и кишечника, особенно если пить его натощак. В таких случаях возможны изжога, тошнота или боли в животе. Но при правильном приготовлении, например с молоком или после еды, напиток переносится легче".

Как и другие сорта зеленого чая, матча содержит кофеин (теин). В сочетании с аминокислотой L-теанином он действует мягче, но при избытке может вызвать тревожность, тахикардию и перевозбуждение.

"Эти же риски распространяются и на беременных женщин. Кроме того, теин в высоких дозах может усиливать тонус матки и спровоцировать анемию. В таких случаях лучше ограничиться 1-2 чашками в день или выбирать более мягкие сорта", - пояснил Литвинов.

Ученый подчеркнул, что матча полезен при умеренном употреблении, но увлекаться им не стоит: оптимальная доза - не более двух порций в день (около 4 граммов порошка).

"Пациентам с хроническими заболеваниями, беременным женщинам и людям, сомневающимся в переносимости продукта, необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем вводить матча в ежедневный рацион", - резюмировал эксперт.