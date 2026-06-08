Гипертоникам расписали идеальный рацион питания

Врач Изабель Винья заявила, что при повышенном артериальном давлении необходимо тщательно следить за питанием.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в разговоре с изданием El Economista она расписала гипертоникам идеальный рацион.

Чтобы стабилизировать артериальное давление, в рацион необходимо включить продукты, богатые калием, такие как бананы, авокадо и гранат, отметила Винья. Также она посоветовала разнообразить ежедневное меню с помощью помидоров и арбузов.

Кроме того, гипертоникам принесут пользу шпинат, рукола, свекла, сельдерей, малина, чечевица и брокколи, добавила специалистка. В заключение она призвала ни в коем случае не оставлять гипертонию без лечения, поскольку она негативно влияет не только на сердечно-сосудистую систему, но и на головной мозг, в том числе повышает риск болезни Альцгеймера.