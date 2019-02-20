Служба ASAN выпустит мобильное приложение
20 февраля 2019 19:58 126
В течение этого года в Шамахы, Кюрдемире, Агджабеди, Товузе и Балакяне откроются центры ASAN xidmət.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом на передаче "QəbuldASAN" на радиостанции "ASAN radio" сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехдиев.
Он отметил о деятельности выездного "ASAN xidmət" в двух направлениях: "Выездные "ASAN xidmət" действуют на основе заказа и в местах, где отсутствует "ASAN xidmət".
По его словам, в ближайшее время также можно будет пользоваться возможностями мобильного приложения "ASAN xidmət".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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