В течение этого года в Шамахы, Кюрдемире, Агджабеди, Товузе и Балакяне откроются центры ASAN xidmət.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом на передаче "QəbuldASAN" на радиостанции "ASAN radio" сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехдиев.

Он отметил о деятельности выездного "ASAN xidmət" в двух направлениях: "Выездные "ASAN xidmət" действуют на основе заказа и в местах, где отсутствует "ASAN xidmət".

По его словам, в ближайшее время также можно будет пользоваться возможностями мобильного приложения "ASAN xidmət".