https://news.day.az/hitech/1128003.html В работе мессенджера Telegram наблюдаются сбои
В работе мессенджера Telegram наблюдаются сбои
Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются во вторник в мире
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Пользователи испытывают проблемы с подключением к мессенджеру (94%) и отправкой сообщений (5%).
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре