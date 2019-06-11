Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются во вторник в мире

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Пользователи испытывают проблемы с подключением к мессенджеру (94%) и отправкой сообщений (5%).

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