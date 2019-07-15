Компания Sony анонсировала высококлассный концентратор USB-C с очень богатым набором портов. Как утверждает производитель, MRW-S3 обладает самой высокой скоростью передачи данных - до 1000 Мб/c - и зарядки на рынке, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

У устройства имеются HDMI-интерфейс для видео (максимально поддерживаемое разрешение - 4K со скоростью 30 кадров в секунду), USB-C с технологией Power Delivery для блока питания (обеспечивается 100-ваттная зарядка), порты USB-C и USB-A (USB 3.1 2-го поколения), а также ридеры microSD- и SD-карт продвинутого класса UHS-II.

К компьютеру новинка Sony подключается через USB-C, при этом кабель USB-C на USB-C идет в комплекте. Это редкость: большинство хабов обладают встроенным шнуром или коннектором. В случае с MRW-S3 пользователи могут заменить повредившийся провод или поменять его на более длинный.

Правда, порт USB-A у концентратора Sony всего один. Именно этим типом коннектора оснащается большинство современных клавиатур и мышек, а покупают USB-хабы как раз из-за необходимости подключать большое число периферийных устройств. Другой недостаток - отсутствие порта Mini DisplayPort.

Стоимость MRW-S3, которая послужит главным критерием покупки, пока не уточняется. Дата поступления хаба в продажу также будет объявлена позднее.

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