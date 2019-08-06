Социальная сеть "Вконтакте" решила скрывать лайки. Об этом сообщает RT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, под постами теперь нет счетчика лайков. Разработчики соцсети отметили, что лайки, а также репосты не будут видны в ленте новостей.

По словам директора по росту и исследованиям "Вконтакте" Андрея Законова, сейчас тестируется отображение социальных кнопок, одним из вариантов чего являются лайки без счетчиков.

Он пояснил, что, если раньше лайки воспринимали как возможность коммуникации между автором и читателем, то сейчас по их количеству стали оценивать качество опубликованного контента.

"Пока в тестировании участвует небольшая аудитория", - подчеркнул Законов.

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