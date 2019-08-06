«ВКонтакте» тестирует скрытие счетчика лайков
Социальная сеть "Вконтакте" решила скрывать лайки. Об этом сообщает RT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, под постами теперь нет счетчика лайков. Разработчики соцсети отметили, что лайки, а также репосты не будут видны в ленте новостей.
По словам директора по росту и исследованиям "Вконтакте" Андрея Законова, сейчас тестируется отображение социальных кнопок, одним из вариантов чего являются лайки без счетчиков.
Он пояснил, что, если раньше лайки воспринимали как возможность коммуникации между автором и читателем, то сейчас по их количеству стали оценивать качество опубликованного контента.
"Пока в тестировании участвует небольшая аудитория", - подчеркнул Законов.
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