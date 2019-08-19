Компания Bugatti в ее нынешнем статусе - то есть, под патронажем концерна Volkswagen - не забывает об исторических датах. В нынешнем году марке исполняется 110 лет, и это стало поводом для появления гиперкара Centodieci - самого мощного и одного из самых дорогих, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Centodieci переводится, как "сто десять", и в этом наименовании скрыто куда больше смысла, чем кажется на первый взгляд. Если оставить в стороне день рождения бренда, то окажется, что Centodieci стал еще и своеобразной данью уважения суперкару Bugatti EB100, который появился на свет в 1991 году и был призван возродить марку. А в его индексе эти цифры появились в честь 110-летия со дня рождения основателя, Этторе Бугатти - его юбилей праздновался как раз в начале 90-х. Наконец, в названии скрыт и намек на общий тираж новинки - всего 10 экземпляров.

Bugatti Centodieci должен продемонстрировать современную интерпретацию классического дизайна. У EB110 гиперкар позаимствовал, к примеру, уменьшенную радиаторную решетку, оригинальные боковые воздухозаборники с пятью отверстиями, узкие фары, имплантированные в "капот", и очертания боковых воздухозаборников. Как и EB110, Centodieci обзавелся стеклянной вставкой в крышке моторного отсека: чтобы обеспечить это решение, инженерам пришлось заново продумывать воздушные каналы для охлаждения двигателя. Утверждается, что у Centodieci и Chiron, который выступил донором платформы, нет ни одной общей кузовной детали.

Да и двигатели у гиперкаров, можно сказать, разные: отдачу фирменного 8-литрового W16 с квадронаддувом подняли с 1 500 до 1 600 л.с. (правда, 7-ступенчатый робот и система полного привода - те же самые).

Попутно за счет более широкого применения композитных материалов новинку сделали еще и легче на 20 кг. Правда, на динамике это не сказалось: до 100 км/ч Centodieci ускоряется за 2,4 секунды, до 200 км/ч - за 6,1 с, а до трехсот разгонится за 13,1 с при максимальной скорости в 380 км/ч - этот показатель ближе к характеристикам другого эксклюзива от Bugatti по имени Divo.

На создание десяти таких гиперкаров у фирмы уйдет два года, но выстраиваться в очередь уже поздно. Несмотря на минимальную цену в 8 млн евро, все Centodieci были распроданы еще до официальной премьеры, которая состоялась в минувший уик-энд в Пеббл-Бич.

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