Американская компания Harley-Davidson анонсировала линейку двухколесных велосипедов с электроприводом. Судя по изображениям прототипа, серия будет состоять из трех моделей: двух с открытой рамой и одной с закрытой. Все они относятся к типу городских, пишет Electrek, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Байки будут сочетать электрический двигатель или педальный привод. Аккумулятору отведено не очень много места, так что пользователям, скорее всего, придется в основном полагаться на силу ног.

На руле байков - всего один тормозной рычаг, что нетипично для электровелосипедов. Отсюда можно предположить, что Harley-Davidson собирается одной из первых выпустить модель с ножным тормозом, или же снабдить её гидравлической тормозной системой.

В компании назвали изображения электровелосипедов "будущими концептами". "Показаны прототипы моделей. Возможности серийных образцов могут отличаться. Пока недоступны для продажи", - сказали представители Harley-Davidson.

Продажи бренда со 116-летней историей продолжают падают, поэтому легендарный производитель тяжелых мотоциклов стремится освоить новые рынки. Осенью 2019-го в Северной Америке и Западной Европе должны начаться продажи LiveWire - первого полностью электрического мотоцикла Harley-Davidson. Заряжать его можно будет от обычной бытовой розетки через сетевой шнур, хранящийся под сиденьем.

Также в Harley-Davidson работают над скутерами городского типа, для управлениями которыми не понадобится водительская лицензия. Управлять этими "харлеями" должно быть очень просто: у них нет сцепления, а батарею можно вытащить руками и заменить на заряженную.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!