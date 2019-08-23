Стартап Human Inc. недавно удивил сообщество и своих клиентов удивительным изобретением - полностью беспроводными наушниками накладного типа. Они вобрали в себя звук Sennheiser и удобство AirPods.

Как передает Day.Az. об этом пишет gagadget.com.

Human Headphones оснащены сразу двумя 30-миллиметровыми динамиками в каждом наушнике. Это дает не только великолепный звук, но и ощущение системы 2.2. Не обошлось новое устройство и без микрофона - два таких на каждом ухе захватывают звук без окружающего шума из-за технологии лучевого улавливания. Более того, наушники умеют самостоятельно переводить речь на 11 языков во время звонков в реальном времени. Но и шум не остается в стороне - "уши" специально пропускают немного фоновых звуков, чтобы пользователь не попал в беду.

По заявлениям Human, батарейка спокойно живет девять часов при полном заряде. Впечатляющая фишка устройства в том, что пока оно заряжается, его можно использовать как Bluetooth-колонку. Здесь как раз и пригождается дополнительный динамик в каждом "ухе". Функция также будет полезна, когда уши "устанут" от долгого ношения.

За такое чудо техники разработчики просят $250. Ненамного больше, чем стоят AirPods, однако функционал просто несравнимо шире. Да и удивительный дизайн мало кого оставит равнодушным. В интернете уже шутят о появлении на улицах копий принцессы Леи из Звездных Войн, однако попробовавшие эти наушники приходят в просто щенячий восторг.

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