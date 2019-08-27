В США разгорелся скандал из-за повышенного излучения телефонов от Apple и Samsung. Несколько юристов подали иск против компаний и обвинили их в том, что смартфоны превышают нормы излучения, указанные в технической документации, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Началось всё с эксперимента, который провела газета Сhicago Tribune. Она отдала популярные смартфоны на независимую экспертизу и та показала, что излучение от iPhone 7, например, вдвое больше допустимой нормы. Превышают допустимые показатели, пусть и не так сильно, и другие устройства от Apple, а также смартфоны от Samsung и Motorola.

Федеральная комиссия по связи уже заявила, что это нарушает действующие нормы. Если излучение телефона превышает допустимое, продаваться он не может. Чиновники начали собственное расследование. На вопрос - а как же устройства исходно попали в продажу - ни комиссия, ни газета ответа не дают.

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