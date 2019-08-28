Старт публичного тестирования блокчейн-платформы Telegram - Telegram Open Network (TON) - намечен на это воскресенье, 1 сентября. В рамках испытаний создатели мессенджера выложат в открытый доступ код ноды, инструкцию по её установке, а также другие инструменты, составляющие распределенную сеть, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Код ноды и прилагающаяся к ней документация позволят любому разработчику создавать собственную ноду блокчейна TON. Об этом пишут"Ведомости" со ссылкой на одного из инвесторов TON, узнавшего о сроках публичного запуска блокчейна от команды Telegram, и руководителя компании, участвовавшей в закрытом этапе тестирования TON.

TON - это основанная на распределенном реестре (блокчейне) платформа, способная, по утверждению ее создателей, обрабатывать транзакции быстрее Bitcoin или Ethereum - чуть ли не на уровне платежных систем Visa или MasterCard. Токены (криптовалюта) в TON называются Gram; для их хранения предусмотрен интегрированный в приложение Telegram криптокошелек. Суммарные инвестиции, которые команде Павла Дурова удалось привлечь в проект, составили порядка 1,7 млрд долларов.

Сроки запуска блокчейн-платформы Telegram неоднократно переносились. В закрытом режиме TON начали тестировать только в апреле этого года. Если команда Павла Дурова не успеет запустить до 31 октября рабочую блокчейн-сеть, она будет обязана вернуть инвесторам вложенные деньги.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!