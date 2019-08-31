В следующем году компания Samsung по традиции выпустит новое поколение флагманов Galaxy S11. Как оказалось, производитель уже готовит для них новые дисплеи.

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

Как уверяют источники, это будут OLED-дисплеи нового поколения, выполненные из материала M10. Их серийное производство компания планирует начать в конце этого года.

Кстати, в нынешних флагманах Samsung Galaxy S10 и Note 10, а также новых iPhone используются дисплеи из материала M9. В чем разница между М9 и М10 - пока неизвестно.

В новом семействе Galaxy S11 должно быть три модели, которые проходят под кодовыми обозначениями SM-G981, SM-G986 и SM-G988. Им приписывают поддержку сетей пятого поколения, 45-ваттную быструю зарядку и, возможно, камеры со 108-мегапиксельным датчиком ISOCELL Bright HMX.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!