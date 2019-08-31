https://news.day.az/hitech/1152088.html Названы самые популярные внедорожники в мире
Затем идут Honda CR-V (381,5 тысячи экземпляров) и Volkswagen Tiguan (370,7).
Названы самые популярные внедорожники в мире
Эксперты портала focus2move составили рейтинг наиболее популярных внедорожников в мире. Об этом сообщает "Автостат", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По результатам за первое полугодие, лидером стала Toyota RAV4 - за шесть месяцев в мире продали 441,6 тысячу новых кроссоверов. Отмечается, что это на 8,4% больше, чем год назад.
Затем идут Honda CR-V (381,5 тысячи экземпляров) и Volkswagen Tiguan (370,7).
Кроме того, в рейтинг наиболее популярных внедорожников вошли Hyundai Tucson и KIA Sportage.
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