Эксперты портала focus2move составили рейтинг наиболее популярных внедорожников в мире. Об этом сообщает "Автостат", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По результатам за первое полугодие, лидером стала Toyota RAV4 - за шесть месяцев в мире продали 441,6 тысячу новых кроссоверов. Отмечается, что это на 8,4% больше, чем год назад.

Затем идут Honda CR-V (381,5 тысячи экземпляров) и Volkswagen Tiguan (370,7).

Кроме того, в рейтинг наиболее популярных внедорожников вошли Hyundai Tucson и KIA Sportage.



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