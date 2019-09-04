Facebook больше не будет автоматически использовать в социальной сети технологию распознавания лиц. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в пресс-релизе компании.

В заявлении подчеркивается, что у пользователей всегда была возможность выбрать, применять ли функцию распознавания лиц. Отныне эта функция будет по умолчанию отключена, и пользователи смогут разрешить ее применение в настройках.

Сообщается, что теперь у всех пользователей социальной сети появится возможность разрешить применение данной функции не только для того, чтобы отмечать людей на фотографиях, но и в других целях, таких как защита личных данных.

В 2015 году жители штата Иллинойс подали коллективный иск против Facebook, обвинив компанию в нарушении закона из-за использования технологии распознавания лиц для сбора биометрических данных. В августе федеральный апелляционный суд в США отклонил попытку Facebook оспорить подачу коллективного иска. Решение апелляционного суда ставит компанию под угрозу возможной выплаты миллиардов долларов в пользу жителей Иллинойса.

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