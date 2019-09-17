Новые модели iPad Pro вслед за iPhone 11 Pro и 11 Pro Max обзаведутся тройной камерой. Об этом можно судить по снимку предполагаемого устройства, опубликованного авторами издания Sonny Dickson, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как утверждают журналисты, "окончательный макет" планшета им предоставил источник, который ранее "неоднократно доказывал свою надежность относительно сведений об iPad".

Квадратный фотомодуль, вмещающий три объектива и вспышку, разместится в углу. Вероятно, в дополнение к основному сенсору будущие iPad Pro получат широкоугольную камеру с углом обзора 120° и "телевик" - как у айфонов. Если это окажется так, то владельцы планшетов Apple получат возможность снимать высококачественные 4K-видео и редактировать их прямо на устройстве.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что компания запланировала к релизу на этот год 11- и 12,9-дюймовую модели iPad Pro. Они должны получить "схожие с iPhone обновления, включая улучшенные камеры и более быстрые процессоры".

10 сентября Apple представила три айфона: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Помимо смартфонов, в тот же день Apple показала смарт-часы Apple Watch Series 5 и базовую, 10,2-дюймовую модель iPad.

Обновленный iPad Pro (а вместе с ним - первый в истории 16-дюймовый MacBook Pro) могут представить в октябре. Компания так же разделила анонсы в прошлом году, показав в сентябре iPhone Xr, iPhone Xs и Apple Watch Series 4-го поколения, а месяцем спустя - новые iPad Pro, MacBook Air и Mac mini.

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