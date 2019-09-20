Национальная команда Азербайджана участвует в технологическом фестивале в Турции TEKNOFEST. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий страны.

Азербайджан на фестивале представляют победители учебного проекта "Я - пилот" и Олимпиады дронов, проведенных в 2019 году - Омар Гаджигасанлы, Салех Гулузаде, Эльдар Мустафаев, а также преподаватель Академии робототехники и инженерии Азербайджана (AREA) Турал Сулейманов.

Фестиваль TEKNOFEST проходит в Аэропорту Ататюрка. Прогнозируется, что мероприятие посетит один миллион человек.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!