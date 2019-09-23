Компания Samsung разместила на YouTube видеоролик с обращением ко владельцам и потенциальным покупателям нового смартфона Galaxy Fold, раскладывающегося в планшет. Производитель напомнил, что двухэкранное устройство требует очень бережного обращения: его защитному слою "не нужны дополнительные пленки", поэтому дотрагиваться до дисплея следует "легкими касаниями", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Хрупкий складной механизм трансформера "вдохновлен точностью часового механизма", так что нужно избегать попадания в него влаги, пыли, крошек и других мелких частиц.

Также в Samsung призвали не класть Galaxy Fold в карман не глядя. Две половинки устройства скрепляются магнитами, которые могут притягивать металлические предметы. Если между ними в момент сгиба окажется посторонняя вещь, например монета, ключ или кредитка, экран может поцарапаться или сломаться.

Заканчивается ролик словами: "Столь невероятный смартфон заслуживает бережного обращения как никакой другой". В этих целях, объяснили в Samsung, была создана специальная служба техподдержки Galaxy Fold Premier Service, в рамках которой пользователи могут получить круглосуточную телефонную консультацию по использованию устройства.

Продажи Galaxy Fold должны были начаться еще в конце апреля, однако компания вынужденно отложила релиз на пять месяцев из-за непредвиденных поломок. У многих журналистов, которым роздали тестовые образцы, аппарат сломался за пару дней. У одного обозревателя появились перпендикулярные линии, сходящиеся на неровности, у другого - дисплей начал мерцать на следующий день после использования. У многих брак проявился после снятия защитного слоя с экрана - они думали, что это просто фабричная пленка.

В исправленном виде Galaxy Fold вышел 6 сентября. Цена составляет примерно $2000, кроме того, Samsung обещает раз в год покрывать 70% стоимости ремонта дисплея, если такой потребуется. Купить новинку пока можно только в Южной Корее. В США и странах Европы Galaxy Fold начнут продавать в ближайшие недели.

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