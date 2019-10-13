Поправки к закону, касающегося поставщиков оборудования для пятого поколения мобильной связи 5G, подготовлены в Швеции. Они будут приняты парламентом уже этой осенью, сообщает в воскресенье телеканал SVT, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно поправкам, условия и критерии для поставщиков будут определять министерство обороны и полиция безопасности СЕПО, что позволит не допустить определенных иностранных производителей на шведский рынок. Со ссылкой на свои источники телеканал отмечает, что поправки направлены главным образом против китайской компании Huawei, являющейся на сегодняшний день мировым лидеров в области оборудования для мобильной связи. Несколько лет назад она обошла своего шведского конкурента, компанию Ericsson. В частности, именно Huawei поставила компоненты для первой сети 5G в Финляндии.

"Эта поправка позволит отказать в разрешении на поставки, если поставщик представляет угрозу для безопасности Швеции. Она также дает возможность отзывать разрешение у операторов, - отметил в интервью Эс-вэ-тэ министр цифровизации Андерс Игеман. - Мы просто не можем допустить компоненты, угрожающие безопасности. Я и правительство считаем ценным принятие нового законодательства до аукциона по продаже новых лицензий на 5G в начале 2020 года".

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