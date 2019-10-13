Генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь еще летом обозначил дальнейшие планы компании по развитию различных семейств смартфонов. Изначально компания планировала отказаться от Mi Note и Mi Max, сократив модельный ряд. На днях в сети появилась информация касательно будущего мобильных устройств - оно не такое плачевное, как могло показаться ранее, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По словам блогера Ice universe, который ранее неоднократно предоставлял точные сведения о готовящихся новинках из мобильного мира, Xiaomi хочет заново возродить семейство Mi Note. Последним аппаратом указанной серии стала модель Mi Note 3, вышедшая более 2 лет назад. Новый смартфон семейства, по сведениям источника, получит название Mi Note 10, а его состоится уже в конце октября.

Отмечается, что Mi Note 10 будет относиться к флагманским моделям. А поэтому можно ожидать наличие процессора Qualcomm Snapdragon 855 или Snapdragon 855 Plus, как минимум 6 Гбайт оперативной памяти, экрана Full HD+ и многомодульной камеры с основным датчиком высокого разрешения.

Правда, судьба Mi Max пока остается неизвестной. Вероятно эту линейку смартфонов все же закроют.

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