Компания Google на презентации в Нью-Йорке анонсировала ноутбук Pixelbook Go. Новинка рассчитана на путешественников и людей, которые ценят мобильность и нуждаются в легкой, портативной и при этом недорогой модели лэптопа с Chrome OS, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Новый хромбук комплектуется 13,3-дюймовым тачскрином с разрешением HD (1920х1080 пикселей) либо 4K (3840х2160), а его стоимость начинается с $649 (или около 41 700 рублей по текущем курсу). "Каждый элемент дизайна Pixelbook Go создан для людей, которые всегда в пути. Первое, что вы заметите, это гладкая матовая поверхность, - описывают новинку в Google. - Высококачественно окрашенный магниевый корпус делает Pixelbook Go легким, в то же время позволяя оставаться ему прочным".

В сравнении с предшественником, у нового хромбука более тихий ход клавиш - чтобы им было удобно пользоваться в поездках и не мешать окружающим, например, сидя в кафе. Нижняя часть Pixelbook Go выполнена из пластика с необычной ребристой текстурой - чтобы лэптоп не скользил на столе и гладких поверхностях.

В Pixelbook Go может быть установлено 8 или 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель объемом 64, 128 либо 256 ГБ. Варианты процессоров: Intel Core m3, i5 либо i7 8-го поколения. Толщина корпуса - 13,4 мм.

Аккумулятора Pixelbook Go хватит до 12 часов непрерывного использования, обещают в Google. Также заявлено, что 20-минутная зарядка обеспечит хромбук двумя часами автономной работы.

Предзаказы на новинку уже открыты в США и Канаде. В январе 2020 года Pixelbook Go появится в Великобритании. О его доступности в других странах будет объявлено дополнительно.

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