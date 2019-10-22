Компания Samsung запатентовала новую модель очков дополненной реальности. Судя по изображению, пока не анонсированное устройство представляет собой полноценную AR-гарнитуру, а не футляр, как Gear VR, в котором смартфон исполняет роль экрана, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

У будущих AR-очков Samsung - две линзы, а вдоль их правой дужки проходит кабель. Однако значит ли это, что компания готовит к выпуску проводную модель, либо же провод предназначен для зарядки, неясно.

Samsung получила патент 1 февраля, сообщает Galaxy Club. Ранее корейцы неоднократно говорили, что занимаются разработкой "нескольких AR- и VR-продуктов", однако новые очки могут стать их первым устройством дополненной реальности за последние годы.

Новые модели Gear VR, позволяющих окунуться в виртуальный мир при помощи смартфона, компания не выпускала с 2017 года. А последний флагманский планшетофон Samsung, Galaxy Note10, стал первым фаблетом, несовместимым с 3D-очками.

Samsung - не единственный крупный производитель смартфонов, который, возможно, занят разработкой нового AR-устройства. Накануне агентство Bloomberg сообщило, что первую собственную модель готовит и Apple. Предполагается, что эта гарнитура сможет подключаться к айфону и отображать перед глазами человека виртуальные элементы, обогащающие окружающую среду, - например, пешие маршруты, сообщения или игровые элементы. Выйти AR-устройство Apple может в следующем году.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!