Черное пятно на стене обычно выглядит не очень привлекательно, сразу обращает на себя внимание и из-за отражения окружающих поверхностей не дает сосредоточится.

Если к "ящику" мы привыкли, то вид метровых проводов, тянущихся по всей площади комнаты, нас точно не устраивает, и мы частенько скрываем телевизионный кабель, за мебелью, диваном, стараемся аккуратно провести его вдоль стены. В итоге, комната, которую мы так долго обустраивали, превращается в галерею для огромного телевизора, с тянущимися вокруг проводами. Инженеры Samsung нашли решение сразу обеим проблемам, взяв за основу идею: "Качество, должно быть красивым". Таким образом, совместив кабель электропитания и оптический сигнальный кабель в одном, в представленных телевизорах QLED 8K, специалисты Samsung смогли добиться практически незаметного подключения к телевизору.

В то время как модуль One Connect - внешний блок телевизора со всеми необходимыми разъемами, сможет находиться в любом месте на расстоянии до 5 метров от устройства, к вашему телевизору будет подключен, всего один прозрачный кабель. Это позволит спрятать от вашего взора все подключенные внешние устройства и избавиться от проблемы спутанных проводов. А благодаря обновлённому интерьерному режиму Ambient Mode, телевизор станет незаметным - устройство подстраивается под фактуру и цвет стены, на которой находится.

Также, здесь представлено специальное крепление "No gap wall mount" с помощью, которого QLED 8K устанавливается на стену, что позволяет телевизору идеально вписаться в дизайн помещения. Установленный вплотную к стене телевизор будто парит в воздухе, превращаясь в изысканный элемент декора.

В обновленной серии QLED 8K, также использована усовершенствованная технология для уменьшения бликов телевизионной панели отраженных от внешних источников света. Технология, названная Ultra Black Elite, позволяет вывести качество отображаемого изображения на новый уровень. Таким образом, новое антибликовое покрытие поглощает и перенаправляет свет вместо того, чтобы его отражать. Ведь, мы предпочитаем смотреть телевизор не в полной темноте, а днем не сидим за закрытыми на глухо занавесками и при попадании прямых лучей солнца или при ярком освещении, "теряем" изображение из виду. Инженеры Samsung позаимствовали идею решения данной проблемы у природы, точнее у ночных мотыльков. Дело в том, что глаза насекомого покрыты микроскопическими выпуклостями, которые не позволяют свету отражаться с их поверхности в темное время суток, делая таким образом его менее заметным для хищников. Так и технология Ultra-Black подразумевает использование внешней поверхности экрана телевизора с крошечными бугорками, которые уменьшают отражательные способности панели.

Дополнительно QLED 8К представляет еще более широкий угол обзора благодаря технологии Ultra Viewing Angle. Два слоя на экране минимизируют потерю света, фокусируя его в правильном направлении и равномерно распределяя по дисплею. Теперь вы сможете наслаждаться качественным изображением с любого ракурса, потому что даже при самых широких углах цвета остаются яркими, а черные тона - чистыми.

Дополнительную информацию о телевизорах Samsung QLED 8K можно получить в сетях магазинов: Baku Electronics, Irshad Electronics, Kontakt Home, Maxi.az, Soliton и Optimal.

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