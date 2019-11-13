Каждому пользователю Twitter хоть раз приходилось переходить по хештегу, чтобы найти публикации других людей по определённой теме. Теперь можно будет обойтись без этого - в социальной сети появилась возможность следит за темами, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

С новым обновлением пользователи смогут выбрать выбрать несколько тем, которые их интересуют, например: спорт, музыка или видеоигры. После этого в ленте начнут появляться твиты от аккаунтов, связанные с выбранными вариантами. Таким образом человек будет видеть интересующую его информацию, не подписываясь на все учётные записи. Пока разработчики добавили 300 тем, но в будущем планируют расширить список.

Для пользователей, которые сами часто пишут что-то в Twitter, функция Topics (темы) тоже будет довольно полезной - публикации увидит большее количество людей. Возможно, это привлечёт новых подписчиков.

Пока не понятно, как именно будет работать нововведение и не появится ли в ленте слишком много записей с неинтересным контентом, который совсем немного касается темы. Такое часто случается в других соцсетях, когда рекомендации хочется просто пролистать или вообще закрыть. Если тема всё же надоест, от неё можно в любое время отписаться в настройках и там же найти новые.

Предложения тем начнут появляться с 13 ноября и в ближайшие месяцы функция будет доступна во всём мире.

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