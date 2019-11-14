Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном. В отличие от Samsung Galaxy Fold новый razr (именно так, строчными буквами, решили написать название маркетологи компании) в разложенном виде представляет собой по форм-фактору не планшет, а обычный смартфон, так что в сложенном оказывается очень компактным, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Корпус устройства сделан из стали и прочного стекла Gorilla Glass, при этом шарнир позволяет ему складываться без видимого зазора, как делали телефоны-раскладушки в начале двухтысячных. Это позволяет дополнительно защитить полимерный дисплей Flex View с диагональю 6,2 дюйма и разрешением 2142 x 876 пикселей (да, оно не дотягивает до FullHD) от пыли и мусора. Кроме того, новый Motorola Razr имеет защиту от брызг - электронику внутри защищает специальное покрытие. Но погружать устройство в воду нельзя.

В компании обещают, что экран не придёт в негодность за "среднее время жизни смартфона" (цитата по The Verge). И добавляют явный выпад в адрес Samsung: "Мы не станем говорить "потребители должны быть осторожны, используя смартфон"".

Razr не бесполезен и в сложенном виде - с внешнего 2,7-дюймового дисплея Quick View (800 на 600 пикселей) можно звонить, переписываться, подтверждать бесконтактную оплату, управлять музыкой, делать селфи качественной основной камерой и переключать некоторые настройки. В Motorola говорят, что работают с Google над тем, чтобы позволить некоторым приложениям бесшовно переключаться между вспомогательным и основным дисплеями при раскрытии телефона. Но завершать звонок, просто складывая аппарат, можно уже сейчас.

Motorola Razr 2019 работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 710, оснащается 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Основная камера имеет разрешение 16-мегапикселей и светосильный (f/1.7) объектив, фронтальная внутри - 5-мегапиксельная.

Смартфон использует Android 9 Pie и будет доступен в продаже в январе в США по цене 1499 долларов. Компания также обещает начать продажи новинки в январе 2020-го года в некоторых странах Европы.