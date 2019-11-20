Улучшения в области солнечной электроэнергетики долгое время шли в основном одним путём, через удешевление производства фотоэлектрических элементов. Но есть и другой путь получить энергию от солнца - фокусируя лучи на теплоносителе и используя это тепло. Такие системы давно существуют, но только сейчас был найден способ сделать их почти в полтора раза эффективнее, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Компания Heliogen, финансируемая рядом инвесторов из Кремниевой долины и сооснователем Microsoft Биллом Гейтсом, объявила о технологическом прорыве. Созданный ею солнечный коллектор отличается тем, что может с высокой точностью в реальном времени управлять положением зеркал, фокусирующих энергию.

Это позволяет разогревать теплоноситель до 1000 градусов Цельсия и выше, в то время как ранее таким системам удавалось достигать лишь 600 градусов. А чем выше температура, тем проще преобразовывать тепловую энергию в электрическую.

Но применения технологии не ограничиваются только выработкой электричества. В Heliogen считают, что их высокоточный солнечный коллектор пригодится как минимум в трёх отраслях промышленности, серьезно сократив их потребности в неэкологичном горючем топливе. Речь идёт о производстве стали, цемента и водорода.

Полностью положиться на энергию солнца такие производства не смогут, так как должны работать круглосуточно. Однако разработка Heliogen могла бы позволить им сжигать гораздо меньше угля и других ископаемых источников энергии.