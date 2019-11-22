Microsoft перенесла выход беспроводных наушников-вкладышей Surface Earbuds на следующий год. Компании нужно еще немного времени, чтобы доработать продукт, объяснил в твиттере руководитель направления Surface Панос Панай. Теперь релиз новинки назначен на весну 2020-го, сообщил он, не уточняя конкретной даты, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

249-долларовые Surface Earbuds были анонсированы в прошлом месяце. Выпустить их планировалось к предпраздничному сезону, то есть в октябре-ноябре.

Представляя новинку, в Microsoft говорили, что её аккумулятора хватит на сутки при периодической подзарядки от зарядного кейса. "Уши" полностью интегрированы с Office 365: пользователи могут заслушивать письма из Outlook и встречи из календаря, надиктовывать текст, а также воспроизводить музыку из Spotify. А прикасаясь пальцем к большим круглым сенсорным площадкам, можно управлять слайдами в PowerPoint.

Еще одна уникальная функция Surface Earbuds - способность преобразовывать речь в текст и выводить его на экране. Позднее наушники научатся переводить речь на более чем 60 языков в режиме реального времени.