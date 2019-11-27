Американская компания Apple намерена вдвое увеличить производство беспроводных наушников последней модели AirPods Pro в Китае из-за высокого спроса. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом сообщила газета Nikkei Asian Review.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения. Наушники AirPods Pro поступили в продажу в конце октября.

"Apple попросила... компанию Luxshare-ICT удвоить производство наушников AirPods Pro на китайских предприятиях до 2 миллионов единиц в месяц", - сообщило издание со ссылкой на источники. Один из источников отметил, что такой шаг связан с высоким спросом.

Американская компания также попросила Luxshare и Goer Tek нарастить выпуск более дешевых AirPods на заводах во Вьетнаме, сообщило издание.

Определенные риски для компании связаны с продолжающимся торговым конфликтом США и Китая и взаимным повышением импортных пошлин между странами. Следующее повышение ввозных пошлин США на китайский импорт запланирован на декабрь. В августе американский президент Дональд Трамп призвал Apple уйти из Китая.

По итогам четвертого квартала 2018-2019 финансового года выручка Apple выросла на 2%, до 64 миллиардов долларов, чистая прибыль - снизилась на 3% год к году, до 13,7 миллиарда. Квартальные продажи iPhone, на которые приходится около половины всей выручки компании, сократились за эти три отчётных месяца на 9% в годовом выражении, до 33,4 миллиарда долларов.