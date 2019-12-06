Министры финансов стран Европейского Союза приняли решение запретить хождение на территории ЕС Facebook Libra или любого другого стейблкоина. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Министры считают, что до сих пор сложно понять, к каким рискам может привести появление нового платежного средства.

Кроме того, в ходе совещания они заявили о необходимости создать законы, которые будут регулировать хождение криптовалют на территории Союза.

Комиссара ЕС по финансовым вопросам Валдис Домбровскис сообщил, что соответствующие работы уже начаты.

Кроме того, Брюссель создает собственную цифровую валюту, альтернативу криптовалютам, принадлежащим частными компаниями.