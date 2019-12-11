Чешская компания Avast, разрабатывающая один из самых популярных бесплатных антивирусов в мире, торгует данными об активности своих пользователей в интернете, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Разобраться в ситуации журналисты решили после того, как браузеры Mozilla Firefox и Opera удалили некоторые дополнения разработки Avast из своих онлайн-магазинов. О том, что антивирусное ПО фиксирует и анализирует интернет-привычки 400 миллионов своих пользователей, сообщил ранее основатель Adblock Plus Владимир Палант. Он настаивает, что примеру Firefox и Opera должен последовать и Google Chrome.

Впрочем, скандала не вышло: разработчики Avast не отрицают торговлю данными. Но при этом подчёркивают: возможности идентифицировать пользователей у клиентов принадлежащей Avast рекламной компании Jumpshot нет.

Чешская компания приобрела Jumpshot ещё в 2013-м году, и тогда же начала бизнес на пользовательских данных. Все сведения о том, когда и на какие сайты ходят пользователи антивируса, перед анализом и передачей клиентам обезличиваются. Гендиректор Avast Ондрей Влчек сравнивает это с масштабными медицинскими исследованиями - они дают учёным важнейшую информацию, но при этом никак не нарушают конфиденциальность сведений о здоровье конкретных пациентов.

Клиентами Avast могут быть инвесторы и маркетологи, анализирующие тенденции в предпочтениях потребителей, отношение к брендам, эффективность онлайновой рекламы и т.п. По словам Влчека, на поступления от продажи данных приходится около 5% выручки Avast, что за первую половину 2019-го года составило порядка 20 млн долларов.