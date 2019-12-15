Президент Samsung Electronics Янг Сон (Young Sohn) поделился статистикой продаж складного смартфона Galaxy Fold.

С момента старта продаж новинки в сентябре, корейский производитель уже отгрузил 1 миллион устройств, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Например, в октябре этот показатель был равен 500 тысячам. Естественно, если сравнивать с другими смартфонами цифра небольшая, но надо учитывать, что Galaxy Fold стоит 2000 долларов США.

Кстати, Samsung уже готовит к выходу ещё один складной смартфон, который получит форм-фактор "раскладушки", как Motorola RAZR. Согласно отчётам, в 2020 году корейский производитель планирует отгрузить уже до 6 миллионов таких устройств. Для этого компании придётся снизить ценник новинки до $850.