Microsoft прекратила техподдержку Windows 7

Техническая поддержка и обновление операционной системы Windows 7, выпущенной 22 октября 2009 года, прекращается со вторника.

Об этом сообщила на своем сайте американская компания Microsoft, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После 10 лет поддержка Windows 7 прекращается с 14 января, - говорится в сообщении. - Мы сознаем, что переход может быть сопряжен со сложностями и хотим оказать содействие с помощью рекомендаций по поводу того, что делать дальше и ответить на вопросы относительно прекращения технической поддержки".

Компьютеры, на которых установлена операционная система Windows 7, будут продолжать функционировать, но Microsoft больше не будет оказывать технической поддержки и не будет выпускать обновлений. Компания рекомендовала пользователям Windows 7 создать копии файлов и фотографий с помощью облачного сервиса OneDrive и использовать операционную систему Windows 10.

Как отметил интернет-портал Computerworld.com со ссылкой на исследование веб-аналитиков из компании Net Applications, число пользователей операционной системы Windows 7 снизилось в декабре на 0,2% по сравнению с ноябрем и на конец года составило 26,6% от общего числа персональных компьютеров.