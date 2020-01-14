https://news.day.az/hitech/1193731.html Microsoft прекратила техподдержку Windows 7

Microsoft прекратила техподдержку Windows 7

Технологии, 14 января 2020 07:31 360

Техническая поддержка и обновление операционной системы Windows 7, выпущенной 22 октября 2009 года, прекращается со вторника.

Об этом сообщила на своем сайте американская компания Microsoft, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После 10 лет поддержка Windows 7 прекращается с 14 января, - говорится в сообщении. - Мы сознаем, что переход может быть сопряжен со сложностями и хотим оказать содействие с помощью рекомендаций по поводу того, что делать дальше и ответить на вопросы относительно прекращения технической поддержки".

Компьютеры, на которых установлена операционная система Windows 7, будут продолжать функционировать, но Microsoft больше не будет оказывать технической поддержки и не будет выпускать обновлений. Компания рекомендовала пользователям Windows 7 создать копии файлов и фотографий с помощью облачного сервиса OneDrive и использовать операционную систему Windows 10.

Как отметил интернет-портал Computerworld.com со ссылкой на исследование веб-аналитиков из компании Net Applications, число пользователей операционной системы Windows 7 снизилось в декабре на 0,2% по сравнению с ноябрем и на конец года составило 26,6% от общего числа персональных компьютеров.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Инфляция в Венесуэле превысила 7000% 08:24, В мире 60
"Барселона" расторгла контракт с главным тренером 08:11, Спорт 183
Молодой азербайджанец стал феноменом YouTube в Чехии и готовит фильм о Ходжалинском геноциде - ФОТО - ФОТО 08:00, Общество 244
Джастин Трюдо: США должны были предупредить Канаду об атаке на Сулеймани 07:43, В мире 324
Microsoft прекратила техподдержку Windows 7 07:31, Технологии 359
США назвали условия снятия санкций с Ирана 07:19, В мире 474
США исключили Китай из списка валютных манипуляторов 07:07, В мире 499
Трюдо обсудил с Трампом деэскалацию напряженности на Ближнем Востоке 06:01, В мире 789
В Токио произошло сильное землетрясение 04:29, В мире 1 228
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что 2020 год также будет успешным для нашей страны 03:08, Политика 1 397
США будут сотрудничать с властями Ирака по вопросам сокращения войск 03:05, В мире 1 729
Президент Ильхам Алиев: Реформы позволят, чтобы наше развитие в дальнейшем было еще более успешным 03:00, Политика 1 421
Президент Ильхам Алиев: Наша страна прошла путь развития, равный столетию, и сегодня Азербайджан входит в число сильных стран в мировом масштабе 02:50, Политика 4 639
Цена акции компании Tesla впервые превысила $500 02:01, Технологии 1 702
США могут исключить Китай из списка валютных манипуляторов 00:36, В мире 2 019
Обнародованы планы по проекту транзита азербайджанского газа в Болгарию на 2020 год 00:15, Экономика 2 034
В России назвали причины, по которым Пашинян так яростно защищает фашистов - фильм Евгения Михайлова - ВИДЕО 13 января 23:50, Политика 2 680
ЭТОГО ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ! - ужасы армянского терроризма - ФОТО - ВИДЕО 13 января 23:45, Политика 2 462
В Иране рассказали о втором самолете в небе в ночь крушения украинского Boeing 13 января 23:41, В мире 2 442
Экипаж МКС ужаснулся тем, как горит Австралия - ФОТО из космоса 13 января 23:28, В мире 2 821
Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing 13 января 23:17, В мире 2 648
Ужесточен порядок приема в магистратуру по некоторым специальностям 13 января 22:56, Общество 2 517
Киев направил ноту Тегерану 13 января 22:49, В мире 2 531
ООН призвала к прозрачному расследованию крушения украинского Boeing 13 января 22:42, В мире 2 403
Один из сенаторов отказался от борьбы за пост президента США 13 января 22:35, В мире 2 447
Елизавета II поддержала решение принца Гарри 13 января 22:20, В мире 2 808
Яркий репортаж о Баку на крупнейшем индийском телеканале - ВИДЕО 13 января 22:13, Туризм 2 907
Из самолета Finnair выпал один из членов экипажа 13 января 22:01, В мире 2 790
Совбез ООН принял решение по Йемену 13 января 21:47, В мире 2 654
ДТП на крупном проспекте в Баку - образовалась пробка 13 января 21:33, Общество 3 201
Кабмин изменил правила приема в магистратуру 13 января 21:17, Общество 3 371
В трагическую ночь с 19 на 20 января главари Народного фронта прятались у родни и друзей - очевидец событий специально для Day.Az 13 января 21:00, Политика 3 326
Сергей Лавров рассказал об итогах межливийских переговоров в Москве 13 января 20:51, В мире 2 906
Пять стран обсудят ход расследования авиакатастрофы под Тегераном - Названа дата 13 января 20:46, В мире 2 868
Xiaomi изобрела смартфон с тремя экранами 13 января 20:34, Технологии 2 968
Стороны конфликта в Ливии договорились о режиме перемирия 13 января 20:20, В мире 2 969
Трамп обсудил с Меркель ситуацию на Ближнем Востоке 13 января 20:07, В мире 3 064
Экс-глава Renault Карлос Гон намерен через суд взыскать с компании свою пенсию 13 января 19:54, В мире 3 061
Глава Минэнерго Саудовской Аравии поддержал действия Трампа на Ближнем Востоке 13 января 19:40, В мире 3 142
Свыше 150 МСБ Азербайджана вышли на местные и зарубежные рынки с помощью государства 13 января 19:34, Экономика 3 130
В браузере Firefox появилась новая возможность 13 января 19:27, Технологии 3 153
В Азербайджане нашли новые виды грибов 13 января 19:15, Общество 3 424
Бакинцы увидят бой МакГрегора и Серроне на ринге Лас-Вегаса (R) 13 января 19:13, Спорт 3 251
На Британию обрушится шторм с сильными дождями и ветром 13 января 19:02, В мире 3 355
Сумгайытские события были провокацией армянских националистов - Политолог 13 января 18:49, Политика 3 410
Посла Ирана вызвали в МИД Швеции из-за ситуации с украинским Boeing 13 января 18:42, В мире 3 343
В Китае разбился учебный самолет, есть погибшие 13 января 18:30, В мире 3 359
Бахруз Гулиев: Радикальные группы изобличают получаемые ими гранты 13 января 18:17, Политика 3 340
Президент Ильхам Алиев наградил Васифа Талыбова орденом "Шараф" 13 января 18:14, Политика 3 379
Хошбахт Юсифзаде награжден орденом "Гейдар Алиев" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева 13 января 18:12, Политика 3 455
Эрдоган примет участие в саммите по Ливии 13 января 18:03, В мире 3 499
Президент Ильхам Алиев поздравил канцлера Австрии 13 января 17:56, Политика 3 424
Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани 13 января 17:54, В мире 3 545
Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного Президента Хорватии 13 января 17:52, Политика 4 297
Минэкологии Азербайджана внесло ясность в вопрос вероятных пожаров в лесах 13 января 17:47, Общество 3 612
Германия обсуждает с Ираком вопрос пребывания войск коалиции в стране 13 января 17:40, В мире 3 485
В Китае ввели в строй самый мощный в мире эсминец - ВИДЕО 13 января 17:34, В мире 3 832
Армянский беспредел в российском информационном пространстве 13 января 17:32, Политика 5 203
Траектория успеха Вургуна Векилова - ФОТО 13 января 17:25, Культура 3 903
В Баку пройдет выставка "Кровавая память", посвященная трагедии 20 Января 13 января 17:13, Культура 3 573
МИД России рекомендовал "Аэрофлоту" летать в Тегеран только в светлое время дня 13 января 17:06, В мире 3 657
Иранского посла вызвали в МИД Британии 13 января 16:52, В мире 3 726
Суд отменил смертный приговор экс-президенту Пакистана Мушаррафу 13 января 16:41, В мире 3 814
ГЭЦ Азербайджана обратился к желающим работать на госслужбе 13 января 16:35, Общество 3 970
Минтруда увеличит количество электронных услуг 13 января 16:30, Экономика 3 793
Завершена расшифровка бортовых самописцев казахстанского самолета Bek Air 13 января 16:23, В мире 3 885
В WhatsApp рассылается опасный вирус - предупреждение 13 января 16:16, Технологии 4 205
Трамп решил нанести удар по Сулеймани семь месяцев назад 13 января 16:12, В мире 3 900
"Я не могу ни с чем сравнить, с какой жестокостью убивали и выгоняли азербайджанцев из Армении" - очевидец погромов в Ереване 13 января 16:05, Политика 5 313
Heydər Əliyev yoluna sədaqətin bariz nümunəsi 13 января 15:38, Azərbaycanca 4 042
Муса Гасымлы: Cобытия в Сумгайыте были провокацией Центра и армянских кругов против азербайджанского народа 13 января 15:28, Политика 3 970
На авиабазе в Германии найдены мертвыми двое американских солдат 13 января 15:21, В мире 4 251
В Израиле утонули несколько истребителей 13 января 15:13, В мире 4 466
США объявили Россию и Китай главной угрозой нацбезопасности 13 января 15:05, В мире 4 224
Названы смартфоны с самыми плавными интерфейсами 13 января 15:01, Технологии 4 175
Книга «Иреванское ханство» издана и на немецком языке - ФОТО 13 января 14:57, Общество 4 450
При Президенте Ильхаме Алиеве прошло совещание, посвященное итогам 2019 года - ФОТО - ВИДЕО 13 января 14:55, Политика 17 508
На одном из проспектов Баку будет снижен скоростной лимит 13 января 14:53, Общество 4 435
Стало известно, сколько дней продлятся зимние каникулы в Азербайджане 13 января 14:43, Общество 5 962
Обнародована полная хронология катастрофы украинского самолета в Иране 13 января 14:39, В мире 4 590
Раскрыт секрет названия Xiaomi 13 января 14:35, Технологии 4 658
Издана 94-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель» 13 января 14:30, Политика 4 145
Boeing обрушит экономику США 13 января 14:25, В мире 4 416
Nissan ускорил разработку плана выхода из альянса с Renault 13 января 14:21, Технологии 4 229
Новое правительство Испании принесло присягу 13 января 14:13, В мире 4 267
Во Франции аэротакси CityAirbus совершило первый полет 13 января 14:09, Технологии 4 400
В Баку очищены автомобильные тоннели и подземные пешеходные переходы - ФОТО 13 января 14:05, Общество 4 876
Эрдоган посетит Германию с рабочим визитом 13 января 14:01, В мире 4 367
Названы сроки завершения строительства основной части дороги Баку-Губа-госграница с Россией 13 января 13:57, Общество 4 780
В Азербайджане более 10 тыс. лиц с инвалидностью получили помощь в центрах реабилитации 13 января 13:54, Общество 4 445
Центробанк Азербайджана привлек у банков 150 млн 13 января 13:51, Экономика 4 393
Латвия планирует увеличить число своих солдат в Ираке 13 января 13:48, В мире 4 373
В Москве состоится презентация книги Максима Шевченко «Джемаль от А до Я» 13 января 13:44, В мире 4 524
Прогноз погоды на завтра 13 января 13:40, Общество 6
В Азербайджане созданы все условия для встреч кандидатов в депутаты с избирателями - ЦИК 13 января 13:36, Политика 4 387
В Баку отремонтированы десятки эскалаторов в пешеходных переходах - ФОТО 13 января 13:33, Общество 4 551
Обнародовано число наблюдателей на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане 13 января 13:30, Политика 4 349
Муса Гулиев: Те, кто когда-то чуть не разрушил Азербайджан, теперь хотят провокаций и противостояния 13 января 13:27, Политика 4 371
Фонд Nargis и Samsung успешно завершили проект Technological Embrace - ВИДЕО 13 января 13:22, Политика 4 406
ЕС не считает катастрофу Boeing поводом для санкций против Ирана 13 января 13:17, В мире 4 553
В Баку состоялось открытие выставки "Долина красок" - ФОТО 13 января 13:13, Культура 4 597
Беспорядки в Баку были организованы руководством СССР для оправдания бойни 20 января - Ризван Гусейнов 13 января 13:09, Политика 5 400
Microsoft рекомендует пользователям купить новый компьютер вместо обновления Windows 13 января 13:01, Технологии 4 688
Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана - ФОТО 13 января 12:57, Политика 4 558
Сеул надеется на скорейшее достижение договоренности с США 13 января 12:45, В мире 4 654
На Филиппинах объявили режим бедствия после извержения вулкана 13 января 12:41, В мире 4 685
Sözdə birlik, əməldə təklik - AXCP və Müsavat arasında yeni "savaş" başlanıb 13 января 12:37, Политика 4 600
В Азербайджане проводятся сборы командиров батальонов армии - ФОТО 13 января 12:32, Общество 4 951
Канада надеется получить от Ирана визы для своих представителей 13 января 12:28, В мире 4 719
Парвиз Шахбазов: 2020 год станет началом нового этапа в развитии возобновляемой энергетики в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ 13 января 12:24, Экономика 5 038
Азербайджан и Италия обсудят экономическое сотрудничество 13 января 12:20, Экономика 4 716
Вышел в свет 32-й номер научно-публицистического журнала «Азербайджанские ковры» - ФОТО 13 января 12:17, Культура 4 673
Ливни и снегопады в Пакистане унесли жизни не менее 14 человек 13 января 12:13, В мире 4 724
В Азербайджане выпал снег - до 8 см 13 января 12:09, Общество 5 673
США планируют отказаться от использования китайских дронов 13 января 12:05, В мире 4 819
В Грузии призывают не использовать воздушное пространство Ирана и Ирака 13 января 12:01, Общество 5 004
В минтруда и соцобеспечения населения Азербайджана новое назначение 13 января 11:57, Общество 5 379
США и Турция обсудили усиление роли НАТО на Ближнем Востоке 13 января 11:54, В мире 4 817
В Театре оперы и балета с большим успехом прошел показ оперы "Лейли и Меджнун" - ФОТО 13 января 11:51, Культура 4 973
МЧС Азербайджана выдало положительные заключения по сотням зданий 13 января 11:46, Общество 5 024
Меган Маркл грозится выдать тайны королевской семьи 13 января 11:43, В мире 5 674
Westpac оценил убытки Австралии от лесных пожаров в $3,5 млрд 13 января 11:39, В мире 4 827
Весь личный состав дорожной полиции Баку передан в распоряжение - ПРИКАЗ МИНИСТРА 13 января 11:35, Общество 13 453
Родий - новая звезда рынка драгоценных металлов 13 января 11:32, В мире 5 323
Восстановлена утраченная мощность электростанции "Шеки" 13 января 11:28, Экономика 4 997
Главные политические силы Ливии встретятся в Москве 13 января 11:25, В мире 4 924
Активность в зоне оползня в бакинском поселке сохраняется - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНЭКОЛОГИИ 13 января 11:21, Общество 5 145
Опубликовано видео запуска ракеты по украинскому Boeing - ВИДЕО 13 января 11:18, В мире 6 579
Kapital Bank выступит партнером выставки «Partners and Business» (R) 13 января 11:15, Экономика 4 923
Неисправный самолет "Аэрофлота" вылетит пустым 13 января 11:11, В мире 5 139
На Шри-Ланке погибло рекордное количество слонов 13 января 11:07, В мире 5 128
Турция заинтересована в экспорте отечественного автомобиля на рынки тюркоязычных стран 13 января 11:02, В мире 5 144
Госсекретарь США призывает правительство Ирака наказать виновных в нападении на авиабазу 13 января 10:58, В мире 5 045
Торговая сделка Китая и США: стало известно, когда будут поставлены подписи 13 января 10:55, В мире 5 058
Buta Airways заменила вернувшийся в аэропорт самолет 13 января 10:51, Общество 5 580
Азербайджан политически и дипломатически уничтожил Армению в 2019 году - Тофик Аббасов для Day.Az 13 января 10:48, Политика 5 532
Нелепые соображения Али Керимли совпадают с помыслами Пашиняна 13 января 10:46, Политика 5 258
Обзор цен на азербайджанскую нефть за неделю 13 января 10:43, Экономика 4 987
Радикальная оппозиция решила бойкотировать саму себя - "Политшоу представляет" - Видеопроект 13 января 10:41, Политика 4 954
В Эквадоре произошло извержение вулкана 13 января 10:40, В мире 5 048
Трогательный клип, посвященный погибшим пассажирам самолёта Тегеран-Киев - ВИДЕО 13 января 10:36, В мире 9 004
Блумберг готов потратить все свои деньги ради победы над Трампом 13 января 10:32, В мире 5 142
В Швейцарии создали легкое золото со свойствами пластмассы 13 января 10:28, Технологии 5 197
Стоимость нефти колеблется на фоне неопределенности на Ближнем Востоке 13 января 10:24, В мире 5 184
Saudi Aramco подняла планку своего IPO почти на $4 млрд 13 января 10:20, В мире 5 181
Скончался режиссер фильма "Приключения Электроника" 13 января 10:16, В мире 5 368
Машины Tesla скоро смогут "обращаться к пешеходам" 13 января 10:12, Технологии 5 217
Азербайджанская нефть подорожала 13 января 10:08, Экономика 5 347
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов 13 января 10:05, Политика 5 151
Саудовская Аравия назвала условия вступления в переговоры с Ираном 13 января 10:02, В мире 5 345
Ещё новости