Toyota вложила рекордную сумму в стартап, создающий электрическое аэротакси

Японская Toyota вложила $394 миллиона в американский стартап Joby Aviation, занимающийся разработкой аэротакси. Инвестиции будут направлены на доработку прототипа полностью электрической модели, которая умеет взлетать и садиться вертикально, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Сделка сделала Joby самой финансируемой компанией-разработчика транспорта для "городской аэромобильности", который при высокой загруженности дорог смог бы перевозить пассажиров в пределах города. В рамках $590-миллионного раунда фирма, помимо Toyota, привлекла средства от Intel Capital, Capricorn Investment Group, JetBlue Technology Ventures и SPARX Group, передает Bloomberg.

"Воздушные перевозки были долгосрочной целью Toyota. Пока мы продолжаем нашу работу в автомобильном бизнесе, нынешнее соглашение позволяет нам устремить взгляд в небо, - сказал президент Toyota Акио Тоеда. - Мы намерены решать задачу авиаперевозок вместе с Joby и развить потенциал для преобразований в сфере транспорта".

Один из прототипов "аэромобиля" Joby выглядит как дрон-переросток: он оснащается шестью роторами, позволяющими подниматься в воздух вертикально, как вертолет, и летать в горизонтальной плоскости. Судно развивает скорость до 320 км/ч, максимальная дальность полета - около 240 км. Салон вмещает четырех пассажиров и пилота.

Одна и главных целей Joby на ближайшие годы - получить разрешение на коммерческие пассажироперевозки от Федерального управления гражданской авиации США и других регулирующих органов по всему миру. По оценкам компании, на это уйдет от трех до пяти лет.