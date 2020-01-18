https://news.day.az/hitech/1195226.html Испытание системы спасения корабля Crew Dragon отложили на сутки

Испытание системы спасения корабля Crew Dragon отложили на сутки

Технологии, 18 января 2020 17:16 380

Испытание системы эвакуации новейшего пилотируемого корабля Crew Dragon на случай аварийного старта отложено на сутки из-за погодных условий. Об этом сообщила компания SpaceX, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Испытание системы спасения корабля Crew Dragon отложено из-за сильного ветра и сильного волнения океана в зоне посадки", - сообщила компания на своей странице в Twitter.

Следующая попытка старта корабля с космодрома на мысе Канаверал намечена на воскресенье, 19 января, в 08.00 по времени Восточного побережья США (16.00 мск).
Испытание системы спасения, которая позволяет вернуть экипаж на Землю в случае аварии, является одним из ключевых этапов для допуска нового аппарата к пилотируемому запуску. Ранее в декабре систему эвакуации своего корабля Starliner успешно испытала компания Boeing. Она наряду со SpaceX создает пилотируемый корабль по заказу НАСА.

По замыслу организаторов тестового полета, система эвакуации будет активирована до окончания 1,5 минуты полета ракеты-носителя, двигатели которой будут заглушены для имитации аварийного старта. После этого должны включиться двигатели пилотируемой капсулы, чтобы отвести ее на безопасное расстояние от "аварийной ракеты". Их импульс позволит капсуле подняться на высоту порядка 42 километров, после чего будет сброшен грузовой отсек корабля, а капсула, где в будущем будут находиться пилоты, вернется на Землю. Посадка корабля ожидается в Атлантическом океане в 32 километрах от побережья Флориды приблизительно через 10 минут после старта.

В ходе предстоящего испытания, как сообщило НАСА, помимо технической готовности системы спасения корабля к пилотируемым стартам, планируется отработать технику поиска, спасения и возвращения на Землю экипажа на случай его аварийного возвращения. Содействие в этом традиционно будут оказывать специалисты военной авиации США.

Как отмечает в связи с предстоящим тестом портал Space Flight Now, в случае успеха, первый тестовый пилотируемый полет будет возможен через несколько месяцев. Планируется, что в рамках первого демонстрационного полета астронавты НАСА Даг Харли и Боб Бенкен совершат на борту Crew Dragon полет на МКС и обратно.

Первый испытательный полет корабля Crew Dragon состоялся в марте. Миссия прошла успешно: корабль успешно стартовал на ракете Falcon 9, пристыковался к МКС, провел на ней неделю и успешно вернулся на Землю. Испытание системы эвакуации должно было состояться вскоре после тестового полета, но в апреле в ходе наземного огневого испытания задействованных в системе спасения двигателей SuperDraco, произошел взрыв. Инцидент обошелся компании не только потерей новейшего корабля, но и еще более усугубил отставание в заявленном ранее графике начала пилотируемых стартов. Ранее США рассчитывали приступить к выполнению самостоятельных пилотируемых полетов до конца 2019 года, сейчас очевидно, что это вряд ли будет возможно до второй половины 2020 года, зависимость США от России в доставке астронавтов на МКС по крайней мере до конца 2020 года сохранится.

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