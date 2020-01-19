https://news.day.az/hitech/1195292.html Расплатиться ладонью: Amazon разрабатывает новые расчетные терминалы

Расплатиться ладонью: Amazon разрабатывает новые расчетные терминалы

Технологии, 19 января 2020 10:18 279

The Wall Street Journal сообщила, что американский онлайн-ретейлер Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят потребителям расплачиваться в магазинах, сканируя ладонь, особенности поверхности которой будут связаны с номером дебетовой или кредитной карты.

В настоящее время проект находится на начальной стадии проработки. Планируется, что распознающие отпечатки терминалы будут устанавливаться в кафетериях, ресторанах быстрого питания и на других предприятиях, где сотрудникам приходится заниматься монотонными операциями, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Глава компании Джефф Безос обратился к системе безналичных платежей Visa с целью тестирования системы обработки транзакций на будущих терминалах. Также переговоры ведутся с MasterCard, а также с эмитентами карт - банками JPMorgan Chase, Wells Fargo и Synchrony Financial. Банки не скрывают, что пока они решают, что для них выгоднее - сотрудничать с Amazon или конкурировать.

Издание напоминает, что недавно компания Безоса подала заявку на оформление патента на "бесконтактную систему распознавания биометрических параметров".

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