Стало известно, когда Apple выпустит дешёвый iPhone 9

Источники Bloomberg назвали сроки запуска "дешевого" смартфона Apple. По информации агентства, новую модель начнут производить в следующем месяце (сразу на фабриках - Foxconn, Pegatron и Winstron), а выпустить её могут уже в марте, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Удешевленному" айфону обещают сканер отпечатков пальцев Touch ID, встроенный в кнопку "Домой" (сканера лица Face ID у него не будет), процессор A13, как у iPhone 11, и дизайн, схожий с iPhone 8. Также ему приписывают 4,7-дюймовый ЖК-дисплей и одну основную камеру.

Аналитик TF International Securities Мин Чи Куо ранее предсказывал, что стоимость новинки будет начинаться с $399 - такой же была цена упрощенного iPhone SE 2 на старте продаж в 2016 году. В США самая доступная актуальная модель смартфона Apple - iPhone 8 с 64 ГБ памяти - продается за $449.

Как будет называться "дешевый" айфон, пока неясно. Bloomberg обозначает устройство как "iPhone 9", что ставит его в промежуточную позицию между iPhone 8 и iPhone X, Куо - как "iPhone SE 2", хотя не факт, что эта модель окажется прямым наследником 4-дюймового iPhone SE.

Ранее аналитик говорил, что целевая аудитория "iPhone SE 2" - это владельцы iPhone 6, которых не привлекают модные функции iPhone 11 вроде многокамерных модулей или Face ID. Будущая новинка Apple может оказаться не только более дешевой альтернативой, но и моделью, которая будет обновляться еще долгое время (iOS 13 доступна на iPhone 6s и выше).