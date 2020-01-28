Компания-производитель бытовой и профессиональной электроники Philips намерена выделить производство бытовой техники в отдельный бизнес и впоследствии продать его. Соответствующее заявление было размещено во вторник на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Philips начнет процесс создания независимой юридической структуры для этого бизнеса [производства бытовой техники], который займет от года до полутора лет", - сказано в заявлении компании. Когда процесс создания новой структуры будет завершен, компания намерена ее продать.

По словам генерального директора Royal Philips Франсуа ван Хаутена, это решение связано с тем, что производство бытовой техники больше не отвечает стратегическим целям компании, которая намерена сконцентрироваться на медицинских технологиях.

Отмечается, что в 2019 году производство бытовой техники принесло Philips €2,3 млрд.