Авторитетный инсайдер Эван Бласс подтвердил в Twitter слухи о дизайне дешевого iPhone. По его информации, смартфон получит кнопку Home на передней панели, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Бласс уточнил, что следующий смартфон Apple будет иметь схожий с iPhone 8 дизайн. Экран устройства ограничат горизонтальными рамками, в нижней части передней панели будет размещаться кнопка Home с дактилоскопическим сенсором Touch ID. Инсайдер уверен, что аппарат появится в продаже весной.

В конце января инсайдеры из Словакии опубликовали рендеры будущего устройства. Кроме экрана с горизонтальными рамками смартфон получит кнопку Home и одинарную камеру. Девайс выйдет в продажу в марте в трех цветовых вариантах - черный, белый и красный.

В октябре 2019 года о планах Apple выпустить преемника iPhone SE рассказал инсайдер Мин-Чи Ко. Новое устройство получит дизайн iPhone 8, 4,7-дюймовый IPS-экран, современный чип А13, три гигабайта оперативной памяти, одинарную камеру. Стартовая стоимость устройства, которое специалист назвал iPhone 9, составит 400 долларов.

Оригинальный iPhone SE вышел в продажу в марте 2016 года. Последним на данный момент смартфоном Apple с физической кнопкой является представленный в 2017 году iPhone 8. В том же году Apple выпустила iPhone X, который получил безрамочный дисплей и вырез под фронтальную камеру.