На сайте Google появилась информация об Android 11. На случайно слитую страницу новой ОС обратило внимание издание Android Police, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Страница с новой операционной системой появилась в разделе для разработчиков приложений. На ней было упомянуто название Android 11 и ссылки на техническую документацию. На странице сообщалось, что в очередной версии системы появятся новые настройки приватности, а также будут обновлены API встроенных в Android приложений.

Журналисты обратили внимание, что спустя несколько минут после публикации страница исчезла с сайта Google. По их мнению, сотрудник компании ошибочно выпустил информацию об Android 11 раньше намеченного срока.

По мнению издания, появление страницы с Android 11 может означать, что релиз версии ОС для разработчиков может состояться в ближайшее время, а не в конце марта, как ожидалось ранее. Android Police запросило комментарий у Google, но не смогло получить оперативного ответа.

Анонс новых версий операционной системы Android традиционно происходит на мероприятии Google I/O. В 2020 году регулярная конференция для разработчиков пройдет с 12 по 14 мая. По версии журналистов, в этот раз компания представит не только очередную версии мобильной ОС, но обновление для смартфонов Pixel и инструменты для разработчиков.