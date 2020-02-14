Google случайно слила Android 11
На сайте Google появилась информация об Android 11. На случайно слитую страницу новой ОС обратило внимание издание Android Police, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Страница с новой операционной системой появилась в разделе для разработчиков приложений. На ней было упомянуто название Android 11 и ссылки на техническую документацию. На странице сообщалось, что в очередной версии системы появятся новые настройки приватности, а также будут обновлены API встроенных в Android приложений.
Журналисты обратили внимание, что спустя несколько минут после публикации страница исчезла с сайта Google. По их мнению, сотрудник компании ошибочно выпустил информацию об Android 11 раньше намеченного срока.
По мнению издания, появление страницы с Android 11 может означать, что релиз версии ОС для разработчиков может состояться в ближайшее время, а не в конце марта, как ожидалось ранее. Android Police запросило комментарий у Google, но не смогло получить оперативного ответа.
Анонс новых версий операционной системы Android традиционно происходит на мероприятии Google I/O. В 2020 году регулярная конференция для разработчиков пройдет с 12 по 14 мая. По версии журналистов, в этот раз компания представит не только очередную версии мобильной ОС, но обновление для смартфонов Pixel и инструменты для разработчиков.
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