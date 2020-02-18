С целью эффективной координации деятельности, повышения уровня просвещения в области кибербезопасности и управления интернетом, в Азербайджане со второго по шестое марта пройдет II Международная неделя кибербезопасности. Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий, передает Day.Az.

Четвертого марта в рамках Недели планируется проведение конкурса-хакатона. Целью проведения конкурса является развитие навыков по кибербезопасности, выявление потенциальных отраслевых кадров на местах, повышение интереса молодежи к соответствующей сфере и их просвещение.

Регистрация на участие в конкурсе проводится в командном виде. Команды могут включать в состав от трех до пяти человек.

На участие в конкурсе могут подать заявку студенты высших и средне-специальных образовательных учреждений с базовыми знаниями в области кибербезопасности и программирования (scripting). Участники для выполнения задач должны принести свой компьютер с соответствующими параметрами.

Хакатон продлится 12 часов. С целью оценки способностей и навыков участников по защите компьютерных систем командам будет предложено решить задачи по таким темам, как эксплуатация уязвимостей веб-приложений, использование брешей криптографии и бинарных приложений, обратный инжиниринг и так далее.

В завершении будут награждены победители. Обладатель первого места получит четыре тысячи манатов, второго места - две тысячи манатов, третьего места - одну тысячу манатов.