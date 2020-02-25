Власти США намерены ввести ограничения на продажу процессоров для компании Huawei. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На обсуждении вопросов экспорта в четверг официальные лица рассмотрели варианты снижения доли продаваемой в Китай продукции. В частности, Министерство торговли США предложило ввести ограничения на продажу процессоров и прочих компонентов для Huawei.

По информации Reuters, новые ограничения также вынудят иностранные компании, использующие американское оборудование, иметь торговые контакты только с лицензированными партнерами. В частности, производство процессоров Kirin, которым для Huawei занимается тайваньская компания TSMC, может оказаться под угрозой срыва и компания лишится собственных чипов.

В феврале президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что выступает против запрета для американских компаний вести бизнес с иностранными партнерами, в частности, с корпорациями из Китая. Также Дональд Трамп поддержал транснациональное партнерство и рассказал в Twitter о желании продавать Китаю реактивные двигатели.

Huawei находится под американскими санкциями с мая 2019 года. Власти США обвинили китайскую корпорацию в шпионаже, представители компании обвинения отвергли. В частности, из-за санкций Huawei лишилась лицензии Google и не может продавать смартфоны с предустановленными сервисами американской компании.