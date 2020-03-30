Google отказался от традиционных от первоапрельских шуток из-за коронавируса

Каждый год 1 апреля компания Google придумывает различные шутки, розыгрыши и прочие смешные штуки для пользователей. Но этот год станет исключением.

Из-за коронавируса, который продолжает расширять свою географию и забирать жизни, руководство Google решило отказаться от первоапрельских шуток и розыгрышей, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Сотрудники Google получили от старшего маркетолога компании Лоррейн Тухилл (Lorraine Twohill) электронное письмо, в котором она просит не придумывать никаких розыгрышей.

"В обычных условиях День дурака - это традиция Google, выделяющая компанию на фоне остальных. В этом году мы собираемся отойти от этой традиции из уважения ко всем, кто борется с пандемией COVID-19. Наша главная цель сейчас - помочь людям, поэтому давайте сохраним шутки для следующего апреля, который, несомненно, будет намного ярче, чем этот. Мы уже прекратили все централизованные проекты, посвящённые этому празднику, но понимаем, что внутри команд могут быть инициативы, о которых нам неизвестно. Пожалуйста, пересмотрите свои намерения и убедитесь, что сотрудники отказались от проведения розыгрышей и шуток, которые они могли запланировать ранее", - говорится в письме.

Не исключено, что примеру Google последуют и другие компании.