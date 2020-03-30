Раскрыт официальный дизайн одного из главных смартфонов-флагманов 2020-го

В распоряжении издания Winfuture.de оказались официальные изображения-рендеры смартфона OnePlus 8, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Дизайн оказался без неожиданностей, подтвердила утечка и некоторые опасения фанатов.

OnePlus 8 получит тонкий корпус и почти "безрамочный" дисплей с умеренными изгибами по краям. В верхнем левом углу экрана виден круглый вырез для одиночной фронтальной камеры. Тыловая камера получила три объектива, которые размещены в вертикальном выступе посередине задней панели.

Особенностью OnePlus 8 является механический переключатель беззвучного режима, а также - впервые в линейке - отсутствие аналогового аудиоразъема. Датчик отпечатков пальцев, очевидно, встроят в экран. Смартфон получит как минимум три варианта цветового оформления - черный, мятно-зеленый и оранжево-фиолетовый градиент.

Если верить авторитетному инсайдеру OnLeaks, OnePlus 8 оснастят 6,55-дюймовым экраном с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+. Основная камера будет 48-мегапиксельной, ее дополнит 16-МП сенсор со сверхширокоугольным объективом и 2-МП макро-камера. У смартфона будет 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4, а также 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.0, аккумулятор на 4300 мА*ч с поддержкой 30-ваттной быстрой зарядки и флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 865. Pro-версия аппарата получит батарею 4510 мАч, на одну камеру больше, разогнанный до 120 Гц дисплей 6,78 дюйма и защиту от воды по стандарту IP68.

Презентация устройств должна состояться 15 апреля. Если верить утечкам, OnePlus 8 оценят в 549 долларов, а OnePlus 8 Pro - в 799.