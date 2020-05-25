Apple готовит смартфоны нового поколения с поддержкой 5G

Компания Apple планирует выпустить в этом году четыре варианта смартфона 12-го поколения, которые будут поддерживать технологию 5G и будут оснащены OLED-экранами.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил в понедельник со ссылкой на собственные источники портал Business Insider.

Он также повторил публикацию портала Apple Insider, согласно которой, Apple намерена презентовать смартфоны - iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Каждый из них будет представлен в двух более крупных размерах - с экраном диагональю 6,1 дюйма и с экраном диагональю 6,7 дюйма. Модели получат более продвинутый процессор A14 Bionic вместо A13 Bionic, которым оснащены смартфоны iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

По данным Business Insider, Apple рассчитывает как обычно презентовать новые модели смартфона предстоящей осенью. Не исключено, что две из четырех моделей будут представлены позднее из-за последствий пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.