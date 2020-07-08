Бойкот Facebook будет продолжен
Правозащитные организации, которые инициировали бойкот корпорации Facebook, намерены продолжать его, поскольку считают, что компания отказывается выполнять их требования.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте американской неправительственной организации Free Press.
В последние недели ряд крупных корпораций в США и других странах заявил о приостановке размещения рекламы в Facebook и других популярных соцсетях, поскольку руководство последних якобы не принимает достаточных мер для удаления сообщений расистского характера и вводящей в заблуждение информации. Акцию поддержали влиятельные американские правозащитные организации, в том числе Free Press.
Как следует из заявления, один из руководителей Free Press Джессика Гонсалес участвовала в состоявшейся во вторник встрече правозащитников и руководства Facebook. По словам Гонсалес, глава Facebook Марк Цукерберг и операционный директор компании Шерил Сэндберг не убедили инициаторов бойкота в том, что они "принимают меры". "Мы продолжим расширять бойкот, пока Facebook не отнесется к нашим требованиям серьезно", - подчеркнула Гонсалес. "Нам нужно продолжать оказывать давление", - добавила она.
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