Facebook подвергли критике за невыполнение обещаний

Представители Демократической партии США считают, что руководство американской корпорации Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, не выполнило обещания относительно противодействия вмешательству в выборы и распространению вводящей в заблуждение информации.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Washington Post.

Журналисты издания ознакомились с внутренней документацией Национального комитета Демократической партии (НКДП) США, в которой изложены претензии партийных представителей к Facebook. В этих материалах констатируется, что руководство компании после состоявшихся в 2016 году выборов президента США обязалось принять меры для предотвращения распространения в соцсети дезинформации, а также попыток манипулировать с ее помощью избирателями.

"В то время как компания дает очередные обещания в ответ на возобновившуюся общественную критику, следовало бы тщательно проверить, насколько ее заявления соответствуют действиям. Во многих случаях, как следует из документов, Facebook не выполнила обещания", - приводит газета выдержку из материалов НКДП.

Демократы также полагают, что действующий президент США Дональд Трамп распространяет в Facebook недостоверные сведения о голосовании, а администрация соцсети не пресекает это.

В материале приводится комментарий представителя Facebook Энди Стоуна. Он заверил, что в компании приняли целый ряд мер для защиты ее сетевых ресурсов от вмешательства, а также для предотвращения распространения заведомо ложных данных. По словам Стоуна, примерно в три раза был увеличен штат сотрудников Facebook, которые работают в этой сфере.

Бойкот соцсетей

В последние недели ряд крупных корпораций в США и других странах заявил о приостановке размещения рекламы в Facebook и других популярных соцсетях, поскольку руководство последних якобы не принимает достаточных мер для удаления сообщений расистского характера и вводящей в заблуждение информации. Акцию поддержали влиятельные американские правозащитные организации.

Как сообщалось ранее, глава Facebook Марк Цукерберг и операционный директор компании Шерил Сэндберг должны во вторник встретиться с представителями неправительственных организаций, которые начали данную кампанию.

В США в последнее время уделяют особое внимание вопросам, касающимся искоренения расизма. Одной из причин этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого мужчина умер в больнице. После этого в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.